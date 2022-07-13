Корабельников: Цены на лекарства за март-июль снизились на 1% по отношению к 24 февраля

В Смольном под председательством вице-губернатора Алексея Корабельникова прошло заседание координационной группы по обеспечению экономической и социальной стабильности в Петербурге, информирует пресс-служба городской администрации. Основные вопросы были уделены состоянию экономики Северной столицы.

По словам Корабельникова, на рынке труда за прошлую неделю количество безработных петербуржцев сократилось на 1,5%. Сейчас их общее число — 17 тысяч человек.

Согласно данным Службы занятости, нужда компаний в новых сотрудниках превышает уровень безработицы.

Также чиновники затронули тему ценообразования и запасов продукции в Петербурге. Чиновники отчитались о замедлении роста стоимости социально значимых товаров, отметили снижение цен на крупы, овощи, мясо, но указали на удорожание подсолнечного масла и яиц. Запасов продуктов, при этом, по заверению Корабельникова, в городе хватает.

В то же время за период с марта по июль всего лишь на 1% снизились цены на жизненно необходимые лекарства по отношению к 24 февраля — дню, когда началась военная спецоперация, и после которого против России начали вводить санкции.

Резюмируя совещание, чиновники пришли к выводу, что экономическая ситуация в городе остается стабильной.