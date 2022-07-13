Экс-замглавы МЧС Гуровича задержали по коррупционному делу

В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича: расследование ведётся в рамках уголовного дела о нецелевом использовании свыше 300 млн рублей, информирует пресс-служба Следственного комитета. Гуровичу уже предъявили обвинение.

Экс-спасателю инкриминируют п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия").

Как полагают следователи, в 2020 году Гурович способствовал выделению свыше 969 млн рублей на возведение ковидного госпиталя в Мурманской области. Медучреждение построили без учёта местных климатических условий, по назначению не использовали и в конечном счёте демонтировали.

"Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял", - указывается в послании Следственного комитета.

ФСБ и СК уже провели обыск у Гуровича и лиц, связанных с данным уголовным разбирательством.

Гурович получил пост замминистра МЧС летом 2018 года. В конце мая 2022-го Владимир Путин лишил его данной должности.