Ленобласть завершит приграничные проекты с Евросоюзом

Ленинградская область готова к завершению проектов приграничного сотрудничества со странами Евросоюза на российской стороне, сообщила 13 июля пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вице-губернатора Анну Данилюк. Заявление чиновницы прозвучало на совещании комитета Совфеда по международным делам.

При этом Данилюк выступила за продолжение реализации существующих программ с условием замены финансирования Евросоюза средствами из федерального бюджета. При этом, по ее словам, Ленобласть подтверждает в полном объеме софинансирование по проектам.

Сотрудничество Ленобласти и ЕС велось в сферах экономики, защиты окружающей среды, поддержки малого и среднего бизнеса, развития туристической инфраструктуры и прочих. Среди прочего, в соответствии с программой проводились работы по улучшению экологической обстановки и систем водоснабжения в выборгском парке Монрепо и по созданию системы экологически безопасного ведения сельского хозяйства в Приозерском районе.

"Предполагалось продолжение развития уникального ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы. <...> Планировалось продление до моста "Дружба" между Россией и Эстонией пешеходной набережной Ивангорода", — перечислила пресс-служба другие проекты в сфере сотрудничества.

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