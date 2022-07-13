ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:28

Ленобласть завершит приграничные проекты с Евросоюзом

фото ЗакС политика Ленобласть завершит приграничные проекты с Евросоюзом

Ленинградская область готова к завершению проектов приграничного сотрудничества со странами Евросоюза на российской стороне, сообщила 13 июля пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вице-губернатора Анну Данилюк. Заявление чиновницы прозвучало на совещании комитета Совфеда по международным делам.

При этом Данилюк выступила за продолжение реализации существующих программ с условием замены финансирования Евросоюза средствами из федерального бюджета. При этом, по ее словам, Ленобласть подтверждает в полном объеме софинансирование по проектам.

Сотрудничество Ленобласти и ЕС велось в сферах экономики, защиты окружающей среды, поддержки малого и среднего бизнеса, развития туристической инфраструктуры и прочих. Среди прочего, в соответствии с программой проводились работы по улучшению экологической обстановки и систем водоснабжения в выборгском парке Монрепо и по созданию системы экологически безопасного ведения сельского хозяйства в Приозерском районе.

"Предполагалось продолжение развития уникального ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы. <...> Планировалось продление до моста "Дружба" между Россией и Эстонией пешеходной набережной Ивангорода", — перечислила пресс-служба другие проекты в сфере сотрудничества.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама