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Проектирование городского приюта для животных начнется до конца года

фото ЗакС политика Проектирование городского приюта для животных начнется до конца года

Работы по проектированию городского приюта для бездомных животных начнутся в III-IV квартале 2022 года, рассказали 13 июля в пресс-службе губернатора. Завершение проектных работ запланировано наследующих год.

Расходы на проектирование приюта включены в адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Учреждение на 200 собак и 100 кошек должно будет открыться в Металлострое.

Комментируя известие, Александр Беглов напомнил, что Петербург — единственный в России регион, принявший декларацию обращения с животными. "У нас в городе работают 17 частных приютов для животных, в которых содержатся бездомные животные. Они существуют, в основном, на средства благотворителей. Теперь мы ведем работу по созданию городских приютов", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Помимо приюта в Металлострое городские власти намереваются построить в Кронштадте.


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