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Обвиняемого в фейках про армию документалиста Королева отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Обвиняемого в фейках про армию документалиста Королева отправили в СИЗО

Выборгский районный суд Петербурга 13 июля арестовал на два месяца петербургского документалиста Всеволода Королева. Его обвиняют в распространении фейков про Вооружённые силы (ст. 207.3 УК). Он пробудет под стражей до 11 сентября. 

Следователь требовал отправить Королева в СИЗО, поскольку полагал, что тот намерен избежать наказания и скрыться от правосудия. Кроме того, подозреваемый якобы может попытаться оказать давление на участников процесса. 

Адвокат Мария Зырянова просила суд назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Она мотивировала это тем, что у Королева есть в собственности недвижимость, где он может находиться на время следствия. Также у ее доверителя есть проблемы со здоровьем, из-за которых ему требуется постоянное наблюдение врачей. В СИЗО, по ее словам, он не сможет получить должного ухода. 

Королев на заседании рассказал, что не собирается оказывать давление на других участников разбирательства. Покидать страну он тоже не намерен. 

— Мне, конечно, этого [избежать наказания] хочется, но я собираюсь добиваться этого законным путём. Я не вёл никакой преступной деятельности, соответственно не буду ничего продолжать, - заявил Королев. 

Поводом для уголовного дела стали несколько публикаций документалиста "ВКонтакте". В них якобы размещены недостоверные сведения о ходе специальной военной операции на Украине. За это ему может грозить до десяти лет лишения свободы. 

Напомним, Королева задержали накануне. Силовики ворвались к нему утром 12 июля. Ночь перед судом он провел в ИВС. 

Константин Леньков


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