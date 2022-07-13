Более 20 человек утонули в Петербурге с начала купального сезона

За текущий купальный сезон в водоемах Петербурга утонули 23 человека, включая двоих детей, сообщили 13 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Чтобы летний отдых не омрачился трагедией, Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу настоятельно просит соблюдать элементарные меры безопасности во время отдыха на воде, а также призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра", — обратились к горожанам спасатели.

Кроме того, ГУ МЧС по Петербургу опубликовало в своем Telegram-канале два видеоролика с призывами не оставлять детей без присмотра и не употреблять спиртное во время отдыха на пляже.