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Свыше пяти тысяч петербуржцев-долгожителей, отметивших юбилеи, получили выплаты

фото ЗакС политика Свыше пяти тысяч петербуржцев-долгожителей, отметивших юбилеи, получили выплаты

В Петербурге более пяти тысяч долгожителей, которые в нынешнем году отметили юбилеи в 90, 95, 100 и более лет, получили выплаты из городского бюджета, отчитались в Смольном. Мера поддержки была инициирована губернатором Александром Бегловым.

За полгода по 15 тысяч рублей получили 3888 петербуржцев, которые отметили 90-летний юбилей. По 20 тысяч рублей получил 991 человек, достигший 95-летнего возраста. По 25 тысяч рублей получили 204 долгожителя, отметившие 100 и более лет. Всего на данные выплаты из городской казны выделили 83,2 млн рублей.

Выплаты начисляются автоматически, если человек зарегистрирован в системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга".

"Надеемся, что долгожителей-юбиляров будет больше с каждым годом", - прокомментировала глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Для пожилых горожан в Петербурге доступна социально-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность, организованная в специализированных секциях и спортобъединениях.


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