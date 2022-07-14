Первая партия "умных" трамваев выйдет на петербургские улицы через неделю

Приобретённые Северной столицей современные модернизированные трамваи со встроенной системой активной безопасности и контролем бодрствования водителя встанут на линии уже через неделю, информирует "Деловой Петербург".

По словам директора СПб ГУП "Горэлектротранс" Дениса Минкина, запуск инновационного транспорта приближает город ко внедрению повсеместной беспилотной системы управления. Реформа стартует в ближайшие 10 лет.

"Таких трамваев в ближайшее время будет почти 200, поставки уже идут, и все они оснащены этими системами. На следующей неделе этот трамвай уже будет работать на линии с элементом автопилотирования. Это ещё не совсем автопилот, а скорее система активной безопасности, но уже первый шаг к её внедрению", — поделился планами Минкин.

Система контроля за бодрствованием водителя состоит из видеокамеры, программного обеспечения и кнопки бдительности. Механизм изучает состояние водителя и, если замечает какие-либо отклонения, сигнализирует ему об изменениях.