ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:48

Смольный обещает завершить все работы по ремонту теплосетей в школах и детсадах к новому учебному году

фото ЗакС политика Смольный обещает завершить все работы по ремонту теплосетей в школах и детсадах к новому учебному году

Петербургские теплоэнергетики продолжают подготавливать город к новому отопительному сезону: в зоне повышенного внимания – сети теплоснабжения, расположенные в детских сада и школах, информирует пресс-служба Смольного.

Особую важность состояния сетей в образовательных учреждениях отметил также градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

"Это важные социальные объекты, которые в первую очередь обеспечиваются теплом и горячей водой. Все ремонтные и профилактические работы на территории детских садов и школ должны быть полностью завершены к началу учебного года", - поручил Беглов.

Специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" намерены завершить все работы на сетях, ведущих к учреждениям образования, к 15 августа. Новые трубы проложат к 27 соцобъектам в семи районах города. В их числе 13 детских садов и 11 школ.

Также благодаря модернизации трёх объектов инженерной инфраструктуры теплом будут обеспечены 18 детских учреждений, расположенных на Васильевском острове.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама