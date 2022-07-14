Учительницу из Пскова оштрафовали на 30 тысяч рублей за пацифистское фото в школьном классе

Псковская учительница Любовь Жильцова получила штраф в размере 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал "Avtozak LIVE".

Поводом для составления протокола в отношении педагога послужило её фото, сделанное в школьном классе - в руках она держит пацифистский плакат.

Административное дело против 61-летней Жильцовой завели еще в мае, однако местный суд прекратил его в связи с отсутствием состава правонарушения. Тем не менее, силовики решили обжаловать решение инстанции, и 13 июля суд оштрафовал Любовь на 30 тысяч рублей.

Отметим, что средняя заработная плата, которую получают учителя в Пскове, составляет 20 тысяч рублей.