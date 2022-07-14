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Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд

фото ЗакС политика Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Документ содержится на портале правовой информации.

Ожидается, что Социальный фонд начнёт работу 1 января 2023 года, при этом переходный период может занять 2 года.

После слияния структур россияне продолжат получать все положенные им выплаты в установленные сроки, а для получения консультаций смогут обращаться по тем же адресам, однако теперь уже в единые клиентские службы.

Минтруда уточняет, что средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества ввиду объединения, пойдут на повышение пенсий.

Кроме того, власти вводят единый тариф страховых взносов в фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы будут составлять 15% и 7,6%.


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