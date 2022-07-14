ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:16

Петербуржец, в нетрезвом виде сообщивший о минировании метро "Удельная", отделался условным сроком

фото ЗакС политика Петербуржец, в нетрезвом виде сообщивший о минировании метро "Удельная", отделался условным сроком

Приморский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Виктора Ортяшова к 3 годам условно в рамках уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Ночью 29 января текущего года Ортяшов, будучи нетрезвым, позвонил в службу "112" и заявил, что на станции метро "Удельная" якобы имеется заложенное взрывное устройство. Прибывшие на место правоохранители никаких опасных предметов при этом не нашли.

Суд принял ко вниманию, что петербуржец раскаялся, а также имеет на иждивении малолетнего ребёнка.

Как итог, он получил не только условный, но и испытательный срок в 4 года. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама