Петербуржец, в нетрезвом виде сообщивший о минировании метро "Удельная", отделался условным сроком

Приморский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Виктора Ортяшова к 3 годам условно в рамках уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Ночью 29 января текущего года Ортяшов, будучи нетрезвым, позвонил в службу "112" и заявил, что на станции метро "Удельная" якобы имеется заложенное взрывное устройство. Прибывшие на место правоохранители никаких опасных предметов при этом не нашли.

Суд принял ко вниманию, что петербуржец раскаялся, а также имеет на иждивении малолетнего ребёнка.

Как итог, он получил не только условный, но и испытательный срок в 4 года.