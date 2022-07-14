Baza: В Подмосковье шестеро полковников потребовалось для фиксации "правонарушения" в виде флага Украины на ЛЭП

Шестеро полковников и подполковников потребовалось для фиксации "правонарушения" в виде флага Украины, подвешенного за опору ЛЭП в Московской области, делится Baza в своём Telegram-канале. Неизвестный, совершивший данный поступок, скрылся с места событий незамеченным.

Опора линии электропередач, на которой развевался до прибытия полиции флаг Украины, находится рядом с трассой недалеко от села Тарасовка.

После его обнаружения на место выехало местное полицейское руководство.

"Целых шесть высоких чинов: начальники-полковники Удовенко и Самсонов, а также заместители-подполковники Черняев, Гульченко, Вельмискин и Горькаева. И это не считая криминалистов и простых оперативников, которые также приезжали к ЛЭП", - пишет Baza.

Зачем для фиксации данного "преступления", как иронизируют журналисты, потребовалось такое большое количество высокопоставленных силовиков, не уточняется. Флаг в итоге снял также приехавший на место монтажник.