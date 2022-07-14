Мьянма намерена открыть в Петербурге свое консульство

Премьер-министр и верховный главнокомандующий Мьянмы Мин Аунг Хлаинг заявил в ходе встречи с губернатором Александром Бегловым о намерении открыть в Петербурге консульство своей страны, передает 14 июля пресс-служба градоначальника. Своими планами зарубежный гость поделился в ходе визита в Смольный.

На встрече стороны договорились о взаимодействии Петербурга с тремя городами Мьянмы, включая столицу Нейпьидо и Мандалай с Янгоном. Помимо этого, петербургские организации могут быть допущены к совместной разработке газовых и нефтяных месторождений на территории республики, а в сфере сельского хозяйства стороны намерены создать совместные предприятия по переработке каучука, риса, кукурузы и тропических фруктов.

"Благодаря обучению в Санкт-Петербурге наши инженеры сегодня успешно строят в Мьянме корабли. Мы хотим увеличить число наших студентов, которое будет обучаться в петербургских вузах", — высказался Мин Аунг Хлаинг. Беглов это пожелание поддержал.

В свою очередь, петербургский губернатор охарактеризовал Мьянму "как доброго друга и надежного партнера". Также он заявил, что город должен стать крупным хабом для перелетов в Юго-Восточную Азию и предложил организовать прямой рейс из Северной столицы в Мьянму. Его собеседник идею поддержал и предложил открыть в Петербурге консульство своей страны.

В 2017 году на Дворцовой площади в Петербурге полиция задержала около 130 мусульман, вышедших в поддержку своих единоверцев из Мьянмы, преследуемых тамошним правительством. В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот, в результате которого к власти пришла хунта, а в стране начались протестные выступления. Годом позже власти страны выразили поддержку России в начавшейся спецоперации на Украине, передавало РИА "Новости".