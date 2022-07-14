МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Кузьминых

Участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена МВД в розыск, информация об этом появилась в соответствующей базе данных ведомства. Внимание на это обратила 14 июля "Медиазона"*.

"Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК", — сообщается в розыскной базе без указания конкретной статьи Уголовного кодекса.

В середине мая Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что против Кузьминых возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственной символикой (ст. 329 УК РФ) после "масленичного перформанса" в Тбилиси. Согласно описанию мероприятия, участники пели и водили хороводы в масках президента Владимира Путина, а позже сожгли чучело, символизировавшее главу государства. Попутно сожжению подвергся и российский триколор, прикрепленный к кукле.

Как указала "Медиазона"*, 24 мая у родственников активистки в Нижнем Новгороде прошел обыск, ее отца и сестру допросили по возбужденному уголовному делу.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента