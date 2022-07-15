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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Insider* и Bellingcat**

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Insider* и Bellingcat**

Генеральная прокуратура объявила нежелательной деятельность четырёх организаций: издания The Insider*,  расследовательской группы Bellingcat** (нидерландское и британское юридические лица) и "Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы", следует из информации, опубликованной на сайте правового ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat** Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat** (Нидерланды), The Insider* (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия)", – гласит послание на сайте Генпрокуратуры.

Указывается, что то, чем занимаются данные организации, по версии правоохранителей, "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" РФ.

The Insider* – интернет-издание, которое занимается журналистскими расследованиями, фактчекингом и политической аналитикой, офис находится в Риге.

Bellingcat** – также проводит собственные политические расследования.

*Минюст внёс The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией

**Минюст внёс Bellingcat в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией


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