ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:53

Комтранс: На первых этапах транспортной реформы скорректировали около 80 маршрутов

фото ЗакС политика Комтранс: На первых этапах транспортной реформы скорректировали около 80 маршрутов

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев на пресс-конференции "Интерфакса" 15 июля сообщил, что за время действия первых этапов транспортной реформы ведомство скорректировало около 80 маршрутов. Данные были изменены на основе информации об оплате проезда, что дает понимание о пассажиропотоке, и обращений граждан, заявил Енокаев.

По его словам, до начала работы третьего этапа реформы было скорректировано 20 маршрутов. Комитет "очень чутко" относится к предложениям пассажиров, отметил врио главы ведомства.

Он напомнил, что с 15 июля стартовал третий этап транспортной реформы. Теперь в Петербурге не осталось коммерческого общественного транспорта - только социальный, заявил Енокаев. Врио главы комитета добавил, что все автобусы низкопольные, работают по расписанию и принимают проездной "Подорожник".

 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама