Комтранс: На первых этапах транспортной реформы скорректировали около 80 маршрутов

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев на пресс-конференции "Интерфакса" 15 июля сообщил, что за время действия первых этапов транспортной реформы ведомство скорректировало около 80 маршрутов. Данные были изменены на основе информации об оплате проезда, что дает понимание о пассажиропотоке, и обращений граждан, заявил Енокаев.

По его словам, до начала работы третьего этапа реформы было скорректировано 20 маршрутов. Комитет "очень чутко" относится к предложениям пассажиров, отметил врио главы ведомства.

Он напомнил, что с 15 июля стартовал третий этап транспортной реформы. Теперь в Петербурге не осталось коммерческого общественного транспорта - только социальный, заявил Енокаев. Врио главы комитета добавил, что все автобусы низкопольные, работают по расписанию и принимают проездной "Подорожник".

София Саттарова