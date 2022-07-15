В Вологде арестовали 61-летнего местного жителя по делу о фейках о российской армии

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который заподозрен в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК), информирует пресс-служба регионального СК.

По данным правоохранителей, в период с марта по июнь текущего года мужчина, чьё имя не называется, размещал у себя на странице в соцсети "заведомо ложную информацию" о действиях Вооружённых сил РФ. Изначально на жителя Вологды вышли сотрудники ФСБ.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого. Суд прошение удовлетворил.