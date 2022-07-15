ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:21

В Вологде арестовали 61-летнего местного жителя по делу о фейках о российской армии

фото ЗакС политика В Вологде арестовали 61-летнего местного жителя по делу о фейках о российской армии

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который заподозрен в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК), информирует пресс-служба регионального СК.

По данным правоохранителей, в период с марта по июнь текущего года мужчина, чьё имя не называется, размещал у себя на странице в соцсети "заведомо ложную информацию" о действиях Вооружённых сил РФ. Изначально на жителя Вологды вышли сотрудники ФСБ.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого. Суд прошение удовлетворил.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама