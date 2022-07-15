В 378 автобусах Петербурга временно остается оплата наличными

На пресс-конференции "Интерфакса" 15 июля врио председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что пока в городе остаются автобусы, которые не принимают банковские карты. В них временно оставлена возможность оплатить проезд за наличные деньги, пояснил Енокаев.

Он уточнил, что всего таких автобусов 378. По его словам, ситуация должна измениться к 15 ноября, когда в Петербург поступят все заказанные ранее транспортные средства для перевозки горожан - "абсолютно новые, бирюзовые".

В пресс-службе комитета ранее сообщили, что возможность оплатить проезд за наличные средства остается на 88 маршрутах. Это белые автобусы 2015-2020 годов выпуска с наклейками "Вход в первую дверь, оплата водителю", уточнили в пресс-службе.

Напомним, с 15 июля в Петербурге проходит третий этап транспортной реформе. Он подразумевает отмену коммерческих маршрутов, обновление автопарка и изменение ряда маршрутов общественного транспорта.

София Саттарова