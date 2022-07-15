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Муниципал 12:40

В МО "Купчино" "вывезли" мусор с помощью фотошопа

фото ЗакС политика В МО "Купчино" "вывезли" мусор с помощью фотошопа

Почти год в муниципалитете "Купчино" вывозили железобетонный блок, который валялся у дома № 42 по улице Будапештской. Жалобу о мусоре на портале "Наш Санкт-Петербург" 28 июня 2021 года отправила местная жительница Любовь Макарова.

В сообществе "Новости Купчино" она рассказала, что власти, отчитавшись о решении проблемы, выложили фотографию, которая, вероятно, было отредактирована в графическом редакторе. Железобетон, по ее словам, так и остался лежать. 

Администрация Фрунзенского района объявила о вывозе мусора 6 июня. В сообщении на портале "Наш Санкт-Петербург" говорится, что проблемой занималась местная администрация МО "Купчино".

Макарова сделала более актуальное фото железобетона на улице Будапештской вместе с газетой от 14 июля 2022 года. 

"Молодцы! Предлагаю так же закрасить ямы", - прокомментировала жительница.

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Фото: "Новости Купчино"


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