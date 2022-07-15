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Новости 13:29

Петербургские вузы получили около 300 заявлений на поступление от абитуриентов из ЛДНР

фото ЗакС политика Петербургские вузы получили около 300 заявлений на поступление от абитуриентов из ЛДНР

В вузы Северной столицы поступило порядка 4 тысяч заявлений на поступление от иностранных граждан, информирует Piter.tv.

В комитете по высшей школе и науке уточнили, что это данные по состоянию на 9 июля, сейчас цифра может быть выше. Среди прочего, уточняется, что вузы зарегистрировали около 300 заявлений на поступление от абитуриентов из Украины, а также самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Приём документов продлится до 25 июля, после стартует процедура зачисления.

Отметим, ранее сообщалось, что абитуриентам из ЛДНР выделят дополнительные места в городских вузах.


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