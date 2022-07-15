Госдума поддержала законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий военным ФСБ

Сотрудники пограничной службы ФСБ, которые с 24 февраля служили на границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне "специальной военной операции", смогут стать ветеранами боевых действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла за основу 15 июля.

Документ внесли представители всех фракций. Его поддержали единоглассно.

"Не секрет, что украинские националисты и их заграничные хозяева просто мечтают о переносе боевых действий на территорию Российской Федерации", - заявил с трибуны соавтор законопроекта Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Согласно документу, статус ветерана боевых действий получат сотрудники ФСБ, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, провокаций на государственной границе и приграничных территориях.

Ожидается, что во втором и третьем чтении документ рассмотрят в течение 15 июля.