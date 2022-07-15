ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:39

Госдума поддержала законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий военным ФСБ

фото ЗакС политика Госдума поддержала законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий военным ФСБ

Сотрудники пограничной службы ФСБ, которые с 24 февраля служили на границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне "специальной военной операции", смогут стать ветеранами боевых действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла за основу 15 июля.

Документ внесли представители всех фракций. Его поддержали единоглассно.

"Не секрет, что украинские националисты и их заграничные хозяева просто мечтают о переносе боевых действий на территорию Российской Федерации", - заявил с трибуны соавтор законопроекта Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Согласно документу, статус ветерана боевых действий получат сотрудники ФСБ, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, провокаций на государственной границе и приграничных территориях.

Ожидается, что во втором и третьем чтении документ рассмотрят в течение 15 июля.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама