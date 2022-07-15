Смольный по просьбам многочисленных заявлений проверил деятельность летних кафе

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга отчитался о проверке летних кафе, на которые в последнее время часто жаловались горожане, уверенные в незаконности размещения некоторых из них, делится пресс-служба Смольного.

Изучали деятельность летнего общепита, точки которого расположены в Красносельском и Центральном районах. По итогам рейда обнаружены семь участков, которые были заняты в обход закона.

"В отсутствие разрешения разместили летние кафе владельцы заведений на улицах Рубинштейна и Трибуца, в Графском переулке и на набережной Матисова канала. Столы, стулья, зонты и скамьи (всего 80 единиц уличной мебели) изъяты и помещены на склад временного хранения", – известили в ККИ.

Особо в комитете подчеркнули, что в июле у кафетерия, который расположен на набережной Матисова канала, один раз уже изымали уличную мебель ввиду её незаконного нахождения на тротуаре. При этом на данный момент владелец заведения не предпринял никаких шагов для урегулирования правовых отношений со Смольным с тем, чтобы "узаконить" свою летнюю террасу.