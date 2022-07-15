Борис Пиотровский посетил "Поезд Победы"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 15 июля посетил выставку "Поезд Победы" на Витебском вокзале. Чиновник остался впечатлен увиденными экспонатами, посвященными Великой Отечественной войне. Также Пиотровский изучил новую часть, посвященную специальной военной операции на Украине и конфликту на Донбассе.

"Поезд Победы" приехал в Петербург уже в третий раз, но вице-губернатору довелось увидеть экспозицию впервые. Он с интересом разглядывал экспонаты и не упускал возможности изучить каждую интерактивную зону. Компанию Пиотровскому составил глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Сама выставка представляет из себя железнодорожный состав, в котором каждый из вагонов посвящен отдельной теме: быту советских солдат, обычных граждан, которые были вынуждены покинуть родной город из-за эвакуации. Некоторые площадки описывали жестокость немецких солдат. В одной из таких зон была изображена сцена пыток. В другом вагоне хранились подлинники документов XVII-XX веков, которые, по заявлению создателей "Поезда Победы", рассказывают об истории промышленности Донбасса как "неотъемлемой части России".

В хвосте поезда располагалась новая часть выставки, связанная с конфликтом на Украине. В темном зале под стеклом хранились каски бойцов ВСУ, бронежилеты, футболки с различной символикой, а также официальная геральдика Украины: флаги и гербы. Снимать в этом зале запрещено - за публикацию снимков из этого помещения авторов могут привлечь к ответственности за демонстрацию нацистской символики.

- Очень сильные впечатления получил сегодня. Хочу отметить, что композиция дополнилась. Дополнительный вагон о преступлениях нацистского режима, рассказывающий о нацизме. Вагон наполнен трофеями событий совсем уже недавнего времени. Тех, которые развиваются сейчас. Трофеями этого года… Это все принципиально важно, - сказал Пиотровский.

Он также поблагодарил создателей экспозиции и пригласил петербуржцев увидеть представленные экспонаты лично. Посетить выставку можно бесплатно по предварительной записи.















Константин Леньков