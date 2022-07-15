ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:44

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider*

фото ЗакС политика Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider*

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания The Insider*, следует из данных универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам на портале ведомства. Ограничение распространяется на весь сайт, оно выполнено в соответствии с требованием Генпрокуратуры от 14 июля.

Утром стало известно о признании нежелательной в России деятельности The Insider*, а также расследовательской группы Bellingcat** (юрлица в Великобритании и Нидерландах) и "Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы". Как заявили по этому поводу в Генпрокуратуре, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

The Insider* специализируется на журналистских расследованиях. Офис издания располагается в Риге.

*Минюст внёс The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией

**Минюст внёс Bellingcat в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама