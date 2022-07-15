Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider*

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания The Insider*, следует из данных универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам на портале ведомства. Ограничение распространяется на весь сайт, оно выполнено в соответствии с требованием Генпрокуратуры от 14 июля.

Утром стало известно о признании нежелательной в России деятельности The Insider*, а также расследовательской группы Bellingcat** (юрлица в Великобритании и Нидерландах) и "Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы". Как заявили по этому поводу в Генпрокуратуре, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

The Insider* специализируется на журналистских расследованиях. Офис издания располагается в Риге.

*Минюст внёс The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией

**Минюст внёс Bellingcat в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией