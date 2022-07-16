В Ленобласти экс-сотрудник ГИБДД отделался условным сроком за взятки в 47 млн рублей

Суд в Ленинградской области огласил приговор 39-летнему экс-сотруднику ГИБДД по Петербургу, которого обвиняли в получении взяток, информирует пресс-служба прокуратуры по региону.

Суд пришёл к выводу, что бывший заместитель командира отдельного батальона ДПС № 3 являлся участником организованной преступной группы, которая в период с марта 2018 по август 2019 года получали взятки от физлиц и бизнесменов, работающих в сфере грузоперевозок. Правоохранители способствовали уклонению граждан от административной ответственности. В общей сложности они получили взяток на сумму, превышающую 47 млн рублей.

Бывший гибддшник в итоге получил 6,5 лет условного срока с испытательным периодом в 5 лет, а также штраф в 9,5 млн рублей запрет в течение 8 лет занимать должности в госорганах.