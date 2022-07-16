В здании петербургского музея Блока тушат пожар, погибла женщина

Днем 16 июля в петербургской коммунальной квартире, расположенной в здании музея поэта Александра Блока (улица Декабристов, 57), произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, возгоранию присвоили ранг сложности 1БИС, но впоследствии понизили его до номера 1.

Из квартиры, в которой огонь охватил 25 квадратных метров, эвакуировали тринадцать человек. В ходе происшествия погибла женщина. Пожар успели локализовать. С ним борются 22 специалиста с применением пяти единиц техники.