В Петербурге не будет автоматически восстановлено получение электронных виз

Прекращение действия коронавирусных ограничений на выдачу электронных виз не влечет за собой автоматическое возобновление их выдачи. Речь идет о правительственных распоряжениях №635 и №763, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по туризму Сергея Корнеева.

"Предполагается, что для запуска необходимо отдельное решение", - пояснил он.

В Петербурге гражданам 53 стран, признанных "дружественными", электронные визы начал выдавать в 2019 году. Вскоре после введения этой практики ее остановили из-за начавшейся в марте 2020 года пандемии коронавируса. Виза, действовавшая месяц, позволяла иностранцам находиться в пределах РФ не более восьми суток.