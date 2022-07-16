ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:10

В Петербурге не будет автоматически восстановлено получение электронных виз

фото ЗакС политика В Петербурге не будет автоматически восстановлено получение электронных виз

Прекращение действия коронавирусных ограничений на выдачу электронных виз не влечет за собой автоматическое возобновление их выдачи. Речь идет о правительственных распоряжениях №635 и №763, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по туризму Сергея Корнеева.

"Предполагается, что для запуска необходимо отдельное решение", - пояснил он.

В Петербурге гражданам 53 стран, признанных "дружественными", электронные визы начал выдавать в 2019 году. Вскоре после введения этой практики ее остановили из-за начавшейся в марте 2020 года пандемии коронавируса. Виза, действовавшая месяц, позволяла иностранцам находиться в пределах РФ не более восьми суток.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама