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Новости 16:45

Беглов признал "поистине народный" характер творчества Лепса и поздравил его с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов признал "поистине народный" характер творчества Лепса и поздравил его с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к эстрадному певцу Григорию Лепсу, родившемуся и начавшему карьеру в Сочи, с поздравлением в честь его 60-летия. По определению чиновника, которое он дал в своем Telegram-канале, Лепс представляет собой пример "поистине народного" артиста. Беглов также признал факт колоссальной популярности юбиляра и регулярных аншлагов на его концертах.

"Яркий талант и запоминающийся голос снискали Вам множество поклонников в нашей стране", - считает губернатор.

Накануне президент Владимир Путин присвоил исполнителю песни "Рюмка водки на столе" звание народного артиста РФ.


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