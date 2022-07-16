На Пискаревке установили полтысячи новых энергоемких фонарей

На Пискаревском проспекте в Петербурге закончили монтировать новые элементы системы освещения. Как сообщает пресс-служба "Ленсвета", магистраль в Калининском районе получила 487 новых светодиодных фонарей. Все они позволят существенно сэкономить расход электроэнергии. Губернатор Александр Беглов отметил, что ежегодно в городе модернизируют освещение на десятках объектов и улиц, а также во дворах.

"Качественное, равномерное освещение городских пространств обеспечивает комфорт и безопасность водителей и пешеходов, всех петербуржцев и гостей Северной столицы", - приводит его комментарий пресс-служба Смольного.

Накануне специалисты "Ленсвета" закончили реновацию воздушных линий освещения на Тимуровской улице, которая тоже расположена в Калининском районе.