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На Пискаревке установили полтысячи новых энергоемких фонарей

фото ЗакС политика На Пискаревке установили полтысячи новых энергоемких фонарей

На Пискаревском проспекте в Петербурге закончили монтировать новые элементы системы освещения. Как сообщает пресс-служба "Ленсвета", магистраль в Калининском районе получила 487 новых светодиодных фонарей. Все они позволят существенно сэкономить расход электроэнергии. Губернатор Александр Беглов отметил, что ежегодно в городе модернизируют освещение на десятках объектов и улиц, а также во дворах.

"Качественное, равномерное освещение городских пространств обеспечивает комфорт и безопасность водителей и пешеходов, всех петербуржцев и гостей Северной столицы", - приводит его комментарий пресс-служба Смольного.

Накануне специалисты "Ленсвета" закончили реновацию воздушных линий освещения на Тимуровской улице, которая тоже расположена в Калининском районе.


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