"Троицу" Рублева перевезли из музея в Троице-Сергиеву лавру

Третьяковская галерея в Москве передала ради участия в богослужениях в Троице-Сергиевой лавре икону "Троица" Андрея Рублева, сообщила в ночь на воскресенье "Медиазона"*. Икона XV века провисит в храме два дня, пока будут идти торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

По рассказу "Медиазоны"*, передаче памятника древнерусского искусства РПЦ предшествовали два месяца протестов со стороны искусствоведов и реставраторов Третьяковской галереи. Сотрудники выражали опасения, что перемещение иконы в храм может негативно сказаться на ее состоянии. В частности, в конце мая на реставрационном совете работники Третьяковки заявили о невозможности перевозки шедевра, поскольку его сохранность зависит от микроклимата в помещении, включая особый температурный режим и требования к влажности.

В середине июня директор галереи Зельфира Трегулова уведомила Минкульт о невозможности передачи иконы, пишет издание. Тем не менее, замглавы министерства Сергей Обрывалин распорядился передать РПЦ икону "в исключительном порядке".

Ранее РПЦ уже пыталась получить "Троицу" для богослужений в Троице-Сергиевой лавре. В 2008 году с просьбой о передаче шедевра во временное пользование выступал предыдущий глава церкви Алексий II. В тот раз прошение не было удовлетворено из-за опасности перемещения для иконы.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента