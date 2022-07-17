Либерал-демократы напомнили о своем законопроекте по запрету вейпов

ЛДПР высказалась в пользу запрещения вейпов и электронных сигарет в России, следует из сообщения в Telegram-канале фракции либерал-демократов в Госдуме от 17 июля. Поводом к этому послужило недавнее изъятие в Москве 150 тысяч незаконно ввезенных в страну электронных сигарет.

"Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить — соответствующий законопроект давно разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР", — напомнили партийцы о своей инициативе. В свою очередь, новый лидер партии Леонид Слуцкий высказался о необходимости проявлять к таким изделиям "особое внимание" из-за их влияния на здоровье граждан.

"По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне", — завил Слуцкий.

Законопроект о запрете вейпов и никотинсодержащих жидкостей был внесен в Госдуму пятью депутатами от ЛДПР в конце января 2022 года. До чтений в парламенте инициатива до сих пор не добралась.

Информация об изъятии крупной партии электронных сигарет в Москве появилась 14 июня. "Было установлено, что содержание никотина в них значительно превышает заявленное на упаковке, что представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.", — сообщили в пресс-службе МВД.