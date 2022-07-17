ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:57

Воксельный краб появился на пустыре в Мурино

фото ЗакС политика Воксельный краб появился на пустыре в Мурино

Инсталляция "Мышление краба" появилась в поле между Мурино и Буграми, ее фотографии появились в соцсетях создателя накануне. По словам автора, вес конструкции приблизительно равен 117 килограммам.

"Название — отсылка к крабам в ведре, где выбраться наружу нет шансов, ведь сородичи цепляются и тянут обратно каждого, кто пытается покинуть ловушку", — объяснил художник в Instagram* и призвал подписчиков не позволить крабам "затянуть себя в болото".

Годом ранее в Мурино был установлен воксельный красный конь работы того же автора.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: net_streetart


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама