Воксельный краб появился на пустыре в Мурино

Инсталляция "Мышление краба" появилась в поле между Мурино и Буграми, ее фотографии появились в соцсетях создателя накануне. По словам автора, вес конструкции приблизительно равен 117 килограммам.

"Название — отсылка к крабам в ведре, где выбраться наружу нет шансов, ведь сородичи цепляются и тянут обратно каждого, кто пытается покинуть ловушку", — объяснил художник в Instagram* и призвал подписчиков не позволить крабам "затянуть себя в болото".

Годом ранее в Мурино был установлен воксельный красный конь работы того же автора.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: net_streetart