Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Линор Горалик ROAR

Роскомнадзор приступил к блокировке сайта онлайн-журнала ROAR — Russian Oppositional Arts Review ("Вестник оппозиционной русскоязычной культуры"), ранее запущенного писательницей Линор Горалик, обратила 17 июля внимание Русская служба BBC.

Как следует из данных универсального сервиса РКН для проверки ограничения доступа к онлайн-ресурсам, доступ был ограничен по запросу Генпрокуратуры от 15 июля. Блокировка распространяется на весь сайт целиком.

Утром воскресенья Линор Горалик сообщила на своей страничке в Facebook* о поступивших провайдеру от РКН требованиях удалить сайт ROAR. В качестве основания для этого ведомство указало, что ресурс якобы распространяет "недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции". По словам писательницы, провайдер выполнить требование отказался.

Онлайн-журнал ROAR публикует посвященные спецоперации литературные и художественные высказывания, включая эссе, стихи и прочее, созданные с противоположных официальной культуре позиций. Издание существует с конца апреля 2022 года.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена