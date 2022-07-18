В марте — июне в России закрылось на 17,5% предприятий больше, чем годом ранее

Количество закрытых предприятий в России в период с марта по июнь 2022 года выросло на 17,5% относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщил 18 июля ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, почерпнутые у ФНС.

"С марта по июнь 2022 года, когда в отношении российской экономики начали действовать жесточайшие санкции Запада, в России закрылись 113,5 тысячи коммерческих предприятий — на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — цитирует аналитиков ТАСС.

При этом количество открытых компаний практически не изменилось относительно показателей прошлого года, говорится в отчете. Всего в марте — июне в России появилось 78,6 тысячи новых предприятий, что соответствует 69,2% от количества закрытых в этот период.

В 68,7% случаев (78 тысяч компаний) причиной исключения из ЕГРЮЛ послужило решение налоговых органов из-за выявления недостоверных сведений. Еще 16,7% (19 тысяч предприятий) не сдавали налоговую отчетность и не проводили операции по счетам в течение года и были признаны "брошенными". Еще 14,5% предприятий (16,5 тысячи) были ликвидированы собственниками.