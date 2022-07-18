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ЗакС Петербурга предложит ввести выплаты на содержание ушедших "на пенсию" собак-проводников

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга предложит ввести выплаты на содержание ушедших "на пенсию" собак-проводников

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Елена Киселева и Елена Рахова (обе – "Единая Россия") подготовили проект обращения на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова. От лица всего городского парламента они хотят попросить его установить денежные содержания собак, проживающих у инвалидов и утративших качества проводника.

Согласно действующим правилам, денежные компенсации положены за расходы на содержание собак, не потерявших своих навыков. Животное, которое уже не в состоянии быть проводником, по желанию инвалида могут передать ему в собственность. Содержать его хозяин должен за свой счет.

"Однако собаку, которая больше не может работать проводником, далеко не каждый инвалид имеет возможность принять в собственность, содержать и лечить самостоятельно. Расставание с собакой, которая стала близким другом, невозможность воздать добром за добро крайне мучительно и тяжело для людей, имеющих I группу инвалидности. Инвалиды по зрению рассказывают нам о таком сложном и морально тяжелом выборе", - написали Киселева и Рахова в обращении к Котякову.

ЗакС должен рассмотреть обращение депутатов в осеннюю сессию, которая откроется 14 сентября.   


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