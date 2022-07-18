Во время встречи с беженцами в Петербурге Миронов возмутился выступлением "Би-2"

Лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов 18 июля встретился с беженцами из Донбасса, проживающими в Петербурге.

Перед тем как выслушать посетителей, партийный лидер обратился к присутствующим журналистам со словами недовольства о выступлении группы "Би-2" на "Газпром-арене" после розыгрыша футбольного Суперкубка 9 июля. Миронов уже выражал свое негодование по поводу этого события. Теперь он отметил, что депутаты всех фракций Госдумы попросили его разобраться, кто из городских властей собирается дать ответ по поводу случившегося.

- Это вредительство. Наплевательское отношение к тем, кто кровь проливает, - заявил Миронов.

Напомним, выступление "Би-2" на "Газпром-арене" вызвало недовольство патриотов, поддерживающих специальную военную операцию. Поводом стали прежние отказы группы играть на фоне Z-символики.

Сергей Еремеев