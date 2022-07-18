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Новости 16:35

Из-за грозы в Петербурге установили "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика Из-за грозы в Петербурге установили "желтый" уровень погодной опасности

Гроза и ливни, которые прогнозируют петербургские синоптики, стали поводом для объявления "желтого" уровня погодной угрозы в Петербурге. Действовать он будет, как сообщает пресс-служба Смольного, в ночь со вторника на среду, начиная с 22 часов вечера.

Водителей призывают не садиться за руль, а пешеходов - быть осторожными на улице.

Как пишет главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, дождей в ночь с 19 на 20 июля следует ожидать практически во всех районах. Вторая половина недели, напротив, обещает быть сухой и теплой: воздух, как пишет в своем Telegram-канале главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, прогреется до 29 градусов.


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