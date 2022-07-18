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В Петербурге предложили создать патрули для спасения уток

фото ЗакС политика В Петербурге предложили создать патрули для спасения уток

Лидер петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович, обеспокоенный небезопасным кормлением уток, призвал сограждан к созданию патрулей по их защите. По сведениям, которые он встретил в прессе, в год из-за кормления уток хлебобулочными изделиями гибнет до двух тысяч птиц, что Малинкович находит возмутительным фактом.

"Туристы перекармливают их булками, которые птичкам трудно переваривать. Безответственность приезжих туристов просто поражает! Им развлечение, а нашим уткам - смерть!", - посетовал политик, цитируемый пресс-службой собственной партии.

Коммунист предлагает организованно ловить "отравителей" уток, отбирать у них хлеб и брать с них расписку об ознакомлении с правилами безопасного кормления птиц. По мнению Малинковича, чиновники Смольного доказали свою неспособность решить проблему собственными силами.


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