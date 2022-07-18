РБК: Организаторы концертов стали запрещать артистам политические заявления со сцены

Российские концертные агентства начали включать в договоры с артистами пункт, касающийся политических высказываний в ходе выступлений на сцене, пишет РБК. Изданию известно о нескольких случаях запрета на политические заявления, включая речи о военной спецоперации на Украине. Эту информацию подтвердили четыре собеседника.

Издание располагает копией одного из новейших договоров такого типа, заключенных с исполнителями. В нем также прописан запрет на "государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ".

В случае если нарушенная договоренность повлечет за собой срыв или перенос концерта, артист обязан оплатить промоутеру компенсацию и штраф. По словам директора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, практика приобрела массовый характер.