Трое петербурженок получили реальные сроки по делу о хищениях на городских праздниках

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам трех фигуранток дела о хищениях, совершенных при организации городских праздников в 2012-2014 годах, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, худрук ООО "Театральный дом" Наталья Колесник, директор благотворительного фонда "Милосердие белых ночей" Ярослава Вдовиченко и гендиректор ООО "Театральный дом" Светлана Вдовиченко создали преступное сообщество и завышали стоимость проведения массовых мероприятий, которые субсидировал комитет по культуре. Чиновникам Смольного предоставлялись подложные документы.

Так, на праздновании Нового 2013 года участницы сообщества похитили 3 275 364 рублей, на организации торжеств 9 Мая в 2013 году было украдено 3 758 666 рублей, на Дне ВМФ в том же году похитили 4 677 382 рублей. По решению суда Светлана и Ярослава Вдовиченко получили по пять лет колонии общего режима, а Колесник осудили на шесть лет. С них, не признавших своей вины, также взыскали 11 712 000 рублей.