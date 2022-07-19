"Ъ": Уходя из России, иностранные ритейлеры одежды теряют до 800 млн долларов

Крупные иностранные ритейлеры одежды, сворачивающие свой бизнес в России, потеряют порядка 800 млн долларов в случае полной остановки своей деятельности в стране, поделились с "Коммерсантом" осведомлённые источники.

В случае с уходящей шведской компанией H&M, накануне сообщившей об уходе из РФ, потери составят 2 млрд крон (примерно 189 млн долларов).

"Если все международные одежные бренды решат поступить, как H&M, общая сумма их убытков составит $760–800 млн", — уверены собеседники "Ъ", работающие в аудите.

По первичным подсчётам, компания Inditex (магазины Zara, Bershka, Pull & Bear) потеряет порядка 300 млн долларов, Uniqlo и Decathlon — по 150–170 млн долларов.

По версии другого источника "Ъ", компании могут потерять куда больше в случае неудачно разорванных договоров аренды либо невозможности быстро реализовать оставшиеся товары. Кроме того, сумма потерь может увеличиться из-за судов: по подсчётам "Ъ", суды зарегистрировали уже не менее 30 заявлений от владельцев торговых площадей с общей суммой требования на более чем 2,3 млрд рублей. "Из них 1,46 млрд рублей пришлось на Inditex, 563 млн рублей — на H&M", — уточняет "Коммерсант".