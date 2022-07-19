Оперный певец Чельдиев получил 10 лет колонии строгого режима за призывы к антиковидным протестам

Ростовский областной суд дал 10 лет колонии строгого режима оперному певцу Вадиму Чельдиеву по делу о призывах к участию в протестном антиковидном митинге во Владикавказе в апреле 2020 года, делится РИА "Новости".

Государственный обвинитель настаивал на 11 годах колонии строгого режима.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - высказалась в ходе заседания судья.

По версии следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе состоялся несанкционированный протестный митинг: тогда на мероприятие вышло порядка двух тысяч человек. Граждане требовали прекращения режима ковидной самоизоляции и свободного перемещения по улицам.

Чельдиев выложил у себя в соцсетях ролик с призывом выйти на протестное мероприятие. Именно из-за этого в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Задержали певца в Петербурге. Во время этапирования его во Владикавказ, как полагают следователи, он якобы ударил сопровождавшего его полицейского, за что получил ещё одно дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

Добавим, что Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.