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Горизбирком сменил представителей "Единой России" в двух территориальных избиркомах

фото ЗакС политика Горизбирком сменил представителей "Единой России" в двух территориальных избиркомах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 июля сменила членов комиссии в двух территориальных избиркомах. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что член ТИК №1 от "Единой России" Игорь Легачев подал заявление с просьбой освободить его от полномочий. Вместо него партия предложила в состав Елену Добротворскую, сказал Зацепа. Его коллеги единогласно одобрили изменения в составе ТИК №1.

Зампред Горизбиркома сообщил, что из терризбиркома №14 решила выйти Наталья Бордушко — также представляла "Единую Россию". Партия вместо нее в комиссию направила Карину Абрамову, рассказал Зацепа.

Он добавил, что ранее Горизбирком исключил из состава ТИК №14 еще одного члена — теперь вместо него предлагается дополнить состав Владимиром Афониным, выдвинутым "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость". Члены ГИК поддержали предложение.

Напомним, в 2022 году в Петербурге проходят дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. ТИК №1 и ТИК №14 в этой кампании не участвуют.

София Саттарова


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