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Новости 11:41

Собянин и Кадыров обогнали Беглова в июньском топе самых медийных губернаторов

фото ЗакС политика Собянин и Кадыров обогнали Беглова в июньском топе самых медийных губернаторов

Петербургский градоначальник Александр Беглов оказался в июньском топе самых медийных губернаторов России. Свежий рейтинг представила компания "Медиалогия".

Первое место досталось столичному мэру Сергею Собянину. Вторая строчка за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на третьей позиции руководитель Подмосковья Андрей Воробьёв. Четвертое место у губернатора Калининградской области Антона Алиханова и, наконец, замыкает пятёрку лидеров Александр Беглов. 

В июне СМИ писали о Беглове более 17 тысяч раз. Для сравнения, о Собянине в медиа упоминалось свыше 45 тысяч раз. Петербургский глава отметился в СМИ благодаря своему участию в заседании Оргкомитета по подготовке к проведению ПМЭФ, встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, о нём писали ввиду его заявлений по Мариуполю.

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко в рейтинге занимает 11 место с 7,8 тысячами упоминаний в СМИ.


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