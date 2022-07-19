В Петербурге волонтеров проранжируют и одарят значками

Совет по развитию добровольчества разработал систему лояльности петербургских волонтеров, сообщила 19 июля пресс-служба комитета по молодежной политике. За основу при этом взяли конкурс "Эффективное добровольчество" с раздачей статуэток "Маленького принца" за наиболее эффективные решения в волонтерской деятельности.

"Сегодня система лояльности приобретает форму геймификации, — сообщили в комитете. — Карта пути волонтера создана также по мотивам произведения "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, как символа философии доброты, ответственности и открытого сердца. <...> Шаги пути волонтера — это планеты, по которым в виртуальном пространстве будет перемещаться главный герой (Лис) на пути к Маленькому принцу".

Всего предполагается создание пяти значков, соответствующих пяти ступеням — от деревянного ("Компас") через оловянный ("Роза"), бронзовый ("Фонарь") и серебряный ("Звезда") к золотому ("Маленький принц").

"Сделан огромный шаг в направлении оценки волонтерской деятельности любого жителя Санкт-Петербурга в формате геймификации. <...> Значки, которые мы создали — это отличный способ выделить волонтеров, которые регулярно делают добрые дела, развивая наш город", — прокомментировал новую систему глава Совета по развитию добровольчества Андрей Зленко. По его утверждению, речь не идет о создании мотивации для добровольцев, "но это первый шаг в огромном проекте по внедрению системы лояльности для волонтеров".

Для получения значков волонтерам следует зарегистрироваться на платформе Добро.рф и "выполнять те или иные волонтерские действия", сообщает комитет по молодежной политике. Под последними он предлагает понимать "участие в акциях, реализацию проектов". В зависимости от степени и сроков вовлеченности добровольцы смогут претендовать на получение тех или иных знаков, рассказали в комитете.