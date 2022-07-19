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Комтранс отчитался об изменениях в работе городского общественного транспорта

фото ЗакС политика Комтранс отчитался об изменениях в работе городского общественного транспорта

В Петербурге после начала финального этапа транспортной реформы в работу 83 маршрутов городского общественного транспорта были внесены коррективы, отчитался замглавы комитета по транспорту Ренат Ягудин в ходе заседания Центра управления регионом.

Вводимые изменения касаются увеличения эксплуатационной скорости подвижного состава, обновления трасс маршрутов и расписания движения автобусов. Как итог, в часы пик на ряде маршрутов увеличили количество курсирующих автобусов.

"Транспортная реформа в Петербурге проводится, прежде всего, для повышения комфорта петербуржцев при использовании городского транспорта. Люди должны удобно и быстро передвигаться по городу на общественном транспорте", - представил свою позицию городской глава Александр Беглов.

Кроме того, после многочисленных обращений жителей Петербурга на борта автобусов будут возвращены таблички с перечнем улиц, по которым они следуют.


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