Суд снизил штраф пожилой жительнице Бурятии за дискредитацию армии до размеров одной пенсии

Верховный суд Бурятии решил снизить с 40 до 15 тысяч рублей штраф за дискредитацию российской армии, ранее назначенный местной пенсионерке Ирине Фольц, делится "Сибирь.Реалии"*.

Фольц получает пенсию в размере 14 тысяч рублей. Соответственно, на данный момент сумма санкции снизилась до фактически одной её ежемесячной выплаты.

На пенсионерку донесла в полицию зампредседателя СНТ за сообщения в закрытой садоводческой группе на 59 человек в Viber. Дачной чиновнице не понравилось, как Фольц отреагировала на публикацию о российских военных. При этом на суде пенсионерка объяснила, что в чате надо писать не о вооружённых конфликтах, а "сообщать, когда мусор будут вывозить или собрание пройдет".

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