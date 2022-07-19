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Суд снизил штраф пожилой жительнице Бурятии за дискредитацию армии до размеров одной пенсии

фото ЗакС политика Суд снизил штраф пожилой жительнице Бурятии за дискредитацию армии до размеров одной пенсии

Верховный суд Бурятии решил снизить с 40 до 15 тысяч рублей штраф за дискредитацию российской армии, ранее назначенный местной пенсионерке Ирине Фольц, делится "Сибирь.Реалии"*.

Фольц получает пенсию в размере 14 тысяч рублей. Соответственно, на данный момент сумма санкции снизилась до фактически одной её ежемесячной выплаты.

На пенсионерку донесла в полицию зампредседателя СНТ за сообщения в закрытой садоводческой группе на 59 человек в Viber. Дачной чиновнице не понравилось, как Фольц отреагировала на публикацию о российских военных. При этом на суде пенсионерка объяснила, что в чате надо писать не о вооружённых конфликтах, а "сообщать, когда мусор будут вывозить или собрание пройдет".

*Издание "Сибирь.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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