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Baza: Полиция привлекла бригаду монтажников, чтобы разобрать жёлто-синюю крышу дома в Балашихе

фото ЗакС политика Baza: Полиция привлекла бригаду монтажников, чтобы разобрать жёлто-синюю крышу дома в Балашихе

В Балашихе полиция вызвала бригаду монтажников, чтобы разобрать крышу частного дома в цветах флага Украины, делится Baza в своём Telegram-канале.

Жёлто-синяя кровля не понравилась местным жителям, поэтому в дело вмешалась полиция: во время разбирательства выяснилось, что домом владеет бывший участковый Балашихи, который давно вышел на пенсию и только сейчас решил заняться строительными работами. По его словам, никакого политического подтекста в выбранных им цветах нет — стройматериалы были приобретены ещё 10 лет назад.

Тем не менее, полицейские попросили своего бывшего коллегу цвета сменить. Владелец дома согласился, но спешить с делом не стал. В связи с этим сотрудники МВД взяли инициативу в свои руки и вызвали на место монтажников, которые "нежелательную" крышу и сняли.


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