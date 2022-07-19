Невский экологический оператор выбрал подрядчика для реконструкции мусорного завода на Волхонке

Невский экологический оператор (НЭО) определился с подрядчиком, который будет заниматься реконструкцией мусороперерабатывающего завода на Волхонке, пишет "Фонтанка". Договор заключён со структурой "ИнтерРАО".

Единственным участником конкурса стало ООО "Энергосеть". В итоге за 375 млн рублей ей предстоит приступить к осуществлению первого этапа работ по реновации заводских мощностей. Через "ЭВ-Групп" обозначенной структурой владеет ООО "Интер РАО СтройИнвест". Последняя компания является одним из акционеров НЭО.

Невский экологический оператор ранее заявлял о планах возвести в Петербурге пять мусороперерабатывающих предприятий. Два из них будут базироваться на Волхонке и в Новосёлках. При этом пока что нерешённым остаётся вопрос о запретных зонах, прилегающих к аэропортам Пулково, и в Левашово: в их границах не должно быть никаких скоплений птиц.